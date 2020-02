Premio San Valentino “Insieme per il prossimo” il 14 febbraio

PORDENONE – L’Associazione “Comunità San Valentino di Pordenone ha istituito il Premio San Valentino “Insieme per il Prossimo” giunto alla XX edizione.

E’ un riconoscimento che, ogni anno, viene conferito a delle coppie di sposi che si sono particolarmente distinti nel volontariato sociale. La cerimonia si svolgerà nella chiesetta omonima venerdì 14 febbraio, alle 18.30, alla presenza del Vescovo, Giuseppe Pellegrini, e di altre autorità istituzionali.

Questi, i premiati: Walter e Denise Zanuttini, sposi da 35 anni, due figlie e nipoti, vivono a Morsano. Sono impegnati nel volontariato in parrocchia, Walter come sacrestano, accompagnatore dei ragazzi e Denise, come catechista, aiuta le persone sole e in difficoltà. Sono sempre presenti come volontari alla Casa di riposo e hanno avuto in affido e semiaffido tre ragazze.

Vittorio e Maria Feltrin, sposi da 45 anni, vivono a Fontanafredda. Maria, insegnante elementare e Vittorio, impiegato tecnico, sono entrambi in pensione. Da molti anni svolgono attività di volontariato nella locale associazione Gel, per l’aiuto e l’accompagnamento di anziani soli e in difficoltà. Inoltre, sono attivi all’Aifa e alla cooperativa Il Giglio di Porcia.

Giuseppe e Donatella De Fusco, sposi da 36 anni, tre figli e tre nipoti, abitano ad Aurava, frazione di San Giorgio della Richinvelda. Donatella casalinga, Vittorio ha prestato servizio nell’Esercito, al Rigel di Casarsa, ora in pensione. Sono attivi entrambi nella locale parrocchia, Giuseppe come diacono, Donatella come catechista, entrambi promotori trainanti nelle varie attività parrocchiali.