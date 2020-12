Premio Simona Cigana, i vincitori. La festa rinviata a febbraio 2021

PORDENONE – Il Circolo della Stampa di Pordenone chiude l’11ª edizione (30 giugno 2019-1 luglio 2020) del concorso giornalistico Nazionale, Annuale, Multimediale, Multilingue “Premio Simona Cigana”, dedicato al Friuli Venezia Giulia, con la proclamazione dei vincitori, ma rinvia alla fine di febbraio la cerimonia di consegna dei premi e degli attestati di partecipazione con le motivazioni, in concomitanza con la presentazione del libro sulla giovane collega avianese cui è intitolato. La scelta di sdoppiare l’evento è dovuta all’impossibilità di effettuare in presenza la cerimonia, causa la pandemia da Covid-19.

Nell’occasione viene confermato che è in corso la 12ª edizione per il periodo 2020-2021, il cui Bando/Regolamento è pubblicato sul sito www. stampa-pordenone.it.

«La Giuria – rileva Pietro Angelillo, presidente del Circolo della stampa di Pordenone – dopo la selezione iniziale, la composizione della rosa dei finalisti e quella conclusiva della finalissima, conferma l’alto livello dei servizi pubblicati su testate di varie parti d’Italia. Evidenzio quindi un particolare inevitabile, dati i tempi: il tema prevalente del virus che sta contaminando il mondo, svolto per tutte le cinque Categorie concorsuali. Altri temi trattati più di frequente dai concorrenti sono la rotta balcanica dei migranti, l’economia, i protagonisti di riscatti sociali. Ovviamente il filo conduttore è sempre ciò che avviene principalmente o in parte nel Friuli Venezia Giulia. Quando questo aspetto manca ai servizi presentati, purtroppo non è possibile prenderli in considerazione. Senza dimenticare che l’aspetto fondamentale del “Premio Simona Cigana” resta l’incoraggiamento a un giornalismo costruttivo e deontologicamente rispettoso dei canoni dell’informazione corretta, che dà garanzia a premiati e a segnalati speciali per l’inserimento dell’esperienza del Premio Cigana nei curriculum giornalistici».

Il tutto, nel rispetto dell’obiettivo del Bando che s’identifica nella valorizzazione del Friuli Venezia Giulia, vale a dire il tratto distintivo del concorso. A queste regole devono attenersi sia i giornalisti, sia il pubblico dei destinatari dei loro lavori che segnalano con crescente frequenza i reportage pubblicati da testate cartacee, tv, radio, on line.

Come le precedenti, l’11ª edizione è stata possibile grazie all’apporto degli sponsor: la Bcc Pordenonese e Monsile, i Comuni di Aviano e di San Vito al Tagliamento, la Confartigianato di Pordenone, l’Anmil provinciale pordenonese e la famiglia di Luisa e Bruno Cigana.

Importante anche la presenza dei sostenitori che mettono a disposizione i trofei: la Giunta regionale, il Consiglio regionale, il Coni regionale, il Comune di Pordenone, Coldiretti Pordenone, Confartigianato Pordenone, Domovip Italia, l’associazione Per le Antiche vie, Carta Pordenone.

Così come il patrocinio dei massimi organismi della categoria dei giornalisti: Ordine, Assostampa e Ussi del Friuli Venezia Giulia.

«Infine sottolineiamo – conclude il presidente Pietro Angelillo – il sostegno dei media che ci aiutano a tenere desta l’attenzione sul “Premio Simona Cigana”, ai quali chiediamo di pubblicare i nomi di tutto il sistema di incoraggiamento all’iniziativa del Circolo della Stampa di Pordenone e ai colleghi premiati, costituito dalle testate giornalistiche, come contributo a una categoria che sta attraversando una crisi editoriale profonda e pericolosa per la sopravvivenza della nostra professione e per la stessa libertà d’informazione».

I VINCITORI

Categoria Inchiesta. 1° Premio: Antonio Di Bartolomeo con il servizio “Divisi da una barriera, Covid 19 e le Gorizie separate: lo shock di due comunità” (Tgr Est-Ovest, su Rai 3, del 31 maggio 22020). 2° Premio: Luca Pesante con il servizio “Coronavirus, il diritto di fare i tamponi” (Tg com 24, dell’11 maggio 2020).

Segnalazioni speciali: Lodovica Bulian (Rete 4-Quarta Repubblica), Eleonora Camilli (Agenzia Redattore sociale), Tiziana Carpinelli (Il Piccolo-Monfalcone), Ludovico Fontana (tgr Rai FVG).

Categoria Sport. 1° Premio: Daniele Bartocci con il servizio “Udinese, nuovi format sostenibili per il calcio nostrano: il modello Dacia Arena” (Football News 24 on line, del 29 aprile 2020). 2° Premio: Mauro Rossato con il servizio “A lezione dal mito Tavcar” (Il Gazzettino-Pordenone, dell’11 febbraio 2020.

Segnalazioni speciali: Sergio Arcobelli (Il Giornale-Milano, del 21 gennaio 2020), Francesco Cardella (Il Piccolo-Trieste), Paolo Cautero (Il Gazzettino-Udine), Pier Paolo Simonato (Il Gazzettino-Pordenone).

Categoria Economia/Artigianato. 1° Premio: Alessandra Montico con il servizio “Lo smartworking al tempo del Covid” (Rai Isoradio-Roma, del 25 maggio 2020). 2° Premio: Monika Pascolo con il servizio “Andrea il maniscalco campione d’Italia che forgia i ferri per tutto il mondo” (Messaggero Veneto-Udine, del 5 gennaio 2020).

Segnalazioni speciali: Giorgio Simonetti (La città-Pordenone), Daniela Paties Montagner (Corriere del Popolo-Paese Sera, Roma).

Turismo/Avianese. 1° Premio Aviano: Antonio Lodedo con il servizio “I formaggi affinati. L’arte casearia della famiglia Del Ben” (Fuocolento-rivista del gusto a NordEst, del marzo 2020). 1° Premio Pedemontana Avianese: Sigfrido Cescut con il servizio “Santuario-Bornass, il 2020 l’anno della riattivazione” (Messaggero Veneto-Pordenone, del 4 gennaio 2020).

Sociale/Infortuni. 1° Emanuele Minca, con il servizio “La fabbrica solidale cerca sostenitori” (Il Gazzettino-Pordenone, del 26 giugno 2020).

FUORI CONCORSO

Giornalisti scrittori. Davide Francescutti, con il libro : “Coop Casarsa: da 100 anni al servizio della comunità, 1919-2019”, edito da Coop Casarsa nel novembre 2019.

Testate giornalistiche. PordenoneOggi.it (“Il primo vero quotidiano online di Pordenone e provincia, fondato nel 2010”), direttore responsabile Maurizio Pertegato.

Ciavedal (Rivista del gruppo Ciavedal di Cordenons), coordinatore Raffaele Cadamuro.