Prende forma la ciclabile del parco del Seminario

PORDENONE – «È in costruzione il nuovo ponte ciclopedonale sul Noncello per congiungere la ciclopedonale del parco del seminario al quartiere di Torre attraverso un percorso naturalistico di grande pregio». L’assessore Cristina Amirante, sui suoi profili social, ha fornito un aggiornamento sulla prosecuzione dei lavori della ciclabile del seminario «Viene dunque prolungato fino al confine con Cordenons il sistema delle ciclabili dei parchi che, partendo dal San Valentino, passa per il parco di San Carlo e lambisce i laghetti Tomadini, fino ad attraversare il parco del seminario lungo la sponda già edificata del Noncello.

Un’opera complessa – osserva ancora – che era partita con un progetto sommario e che è stato profondamente modificato e integrato con oltre 300 mila euro. E anche un’opera essenziale soprattutto in questo periodo di pandemia che costringe i cittadini a non spostarsi dal proprio Comune, ma che consente di scoprire e frequentare i luoghi di valore naturalistico e paesaggistico della città.

A breve – informa Amirante – cominceranno i lavori della ciclabile tra il ponte di Adamo ed Eva e il parco Reghena. Un ulteriore tassello di ricucitura tra città e Noncello a favore della riscoperta del nostro fiume».