Presidente Confindustria Bonomi “hub vaccinali, opera meritoria”

PORDENONE – Secondo il Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, collegatosi questa mattina, 3 giugno, con uno dei due hub vaccinali di Pordenone allestiti da Confindustria Alto Adriatico, «non bisogna abbassare la guardia; la sensazione – ha detto – è che il peggio sia passato, ma giugno e luglio saranno mesi molto importanti, l’esperienza del Regno Unito dimostra che appena si rallenta le varianti tendono a far risalire i contagi». Ecco perché, secondo Bonomi, è strategica un’attività vaccinatoria quanto più capillare possibile.

«L’apertura dei vostri nuovi centri – ha detto rivolgendosi al Presidente di C.A.A. Michelangelo Agrusti – va esattamente in questa direzione, essi si uniscono ai 212 che abbiamo attivato sul territorio nazionale, un’iniziativa concretizzatasi anche grazie alla collaborazione con le parti sociali con cui il 6 aprile abbiamo sottoscritto il protocollo nazionale». Bonomi, che ha ringraziato Agrusti e tutta la struttura per lo straordinario lavoro svolto, ha sottolineato come le aziende «siano le prime a prendersi cura del territorio, un’opera meritoria. So bene – ha aggiunto ringraziando i funzionari e tutti coloro i quali stanno rendendo possibile il funzionamento degli hub – quale sforzo ed abnegazione debbano essere profusi per attivare questi centri, dedicati al benessere dei lavoratori».

Agrusti, dall’hub di Vallenoncello, è entrato nei dettagli della macchina organizzativa predisposta assieme ai Sindacati, alla Croce Rossa regionale e alla Cooperativa dei Medici di Base del Friuli Occidentale (quest’ultima associata a Confindustria AA), spiegando che il «il sistema informatico che abbiamo perfezionato si collega nell’ultimo miglio con quello regionale consentendoci così di raccogliere prenotazioni in tempo reale da parte dei dipendenti delle aziende che si erano prenotati per le vaccinazioni».

Il Presidente di Confindustria Alto Adriatico ha detto inoltre che quest’attività segue quella dei tamponi rapidi (a oggi effettuati circa 120 mila e si prosegue) che, ha aggiunto, «ci ha consentito di mettere in sicurezza il nostro tessuto industriale». Agrusti ha infine ringraziato il Presidente Bonomi della sua presenza e si è detto particolarmente lieto «di aver dato seguito al tuo appello in cui ci hai chiesto di ingaggiarci in questa attività sussidiaria al sistema pubblico».