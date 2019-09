Prima sconfitta in Serie BKT per i Ramarri; Pescara-Pordenone 4-2 il tabellino

PESCARA – Prima sconfitta in Serie BKT per il Pordenone che nonostante il pesante passivo non rispecchia quanto visto in campo con gli uomini di Tesser mai domi di fronte ad un Pescara che ha fatto valere la sua maggiore esperienza in categoria.

Partita ricca di emozioni con i padroni di casa in vantaggio al 4′ del P.t. grazie ad un rigore trasformato da Galano. Neroverdi in partita e trovano prima il pareggio all’11’ del P.T. con Gavazzi abile ad insaccare dopo un’azione travolgente sulla sinistra di Pobega e addirittura il vantaggio al 47 del P.T. grazie ad un penalty trasformato dal brasiliano Chiaretti.

Nella ripresa arriva ancora con Galano al 5′ del S.T. il pareggio dei locali e il sorpasso poi con Tumminello. Nel finale al 45′ del S.T. arriva il 4-2 di Palmiero che chiude il match.

Ora la sosta poi il 13 settembre tutti a Udine per Pordenone-Spezia.

Il tabellino:

PESCARA – PORDENONE 4-2

GOL: 4′ pt Galano (rig.), 11′ Gavazzi, 47′ Chiaretti (rig.); 5′ st Galano, 26′ Tumminello, 49′ Palmiero

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Balzano (37′ st Ciofani), Scognamiglio, Campagnaro, Masciangelo; Machin (21′ st Kastanos), Palmiero, Memushaj; Galano, Tumminello (31′ st Brunori), Di Grazia. A disp.: Kastrati, Del Grosso, Bruno, Cisco, Bettella, Maniero, Zappa, Busellato, Ingelsson. All. Zauri.

PORDENONE (4-3-1-2): Bindi; Almici, Barison, Bassoli, De Agostini; Gavazzi (32′ st Pasa), Burrai, Pobega; Chiaretti; Ciurria (32′ st Candellone), Monachello (13′ st Strizzolo). A disp.: Jurczak, Di Gregorio, Stefani, Vogliacco, Semenzato, Zanon, Cotali, Zammarini, Camporese. All. Tesser.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta. Assistenti Soricano e Perrotti. Quarto uomo Fourneau.

NOTE: ammoniti Scognamiglio, Barison, Tumminello Memushaj, Chiaretti. Angoli 5-3. Recupero: pt 2′, st 6′.

P.G.