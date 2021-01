Pro Pordenone: rinviata premiazione Stelle di Natale, causa zona arancione

PORDENONE – “Spiace Comunicare che a seguito delle decisioni assunte dalle autorità per contenere il

diffondersi della pandemia di Corona virus, domenica 10 Gennaio 2021 , data indicata, la cerimonia di consegna dei premi Stella di Natale 2021 non potrà svolgersi. Anche se era previsto il rispetto della capienza del Duomo Concattedrale di San Marco e l’osservanza delle misure anti Covid alla luce delle nuove decisioni, non risultano sufficienti a superare l’indicazione di zona arancione, che vieta gli spostamenti fra comuni, quindi escludendo di fatto la partecipazione dei premiati e dei loro famigliari

residenti in altri comuni”. Inizia così il comunicato della Pro Pordenone con cui si annuncia lo spostamento della premiazione delle Stelle di Natale.

“Nei prossimi giorni valuteremo se riprogrammare la cerimonia di consegna in altra data,

o provvedere appena possibile, alla consegna direttamente presso le rispettive sedi dei

premiati”.

Ricordiamo i premiati con le rispettive motivazioni di quest’ anno: I Volontari dell’

Associazione CENTRIAMOCI di Pravisdomini, Gli operatori socio sanitari e di supporto e assistenza dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria degli Angeli di Pordenone, Personale della Casa di Riposo “Micoli Toscano” di Castions di Zoppola e Martina Zanin, volontaria Cri (Croce Rossa Italiana) di Pordenone.