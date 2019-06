Promozione turistica Fvg: contributi negati “L’ira dell’Ascom”

PORDENONE – “Assolutamente scandaloso. Hanno usato lo spoil system in modo smaccato”.

Così attacca l’Ascom-Confcommercio di Pordenone per essere stata esclusa, come per altre importanti Associazioni culturali, dall’assegnazione di contributi per la realizzazione di progetti, manifestazioni e iniziative mirate alla promozione turistica del Friuli Venezia Giulia.

La pubblicazione dell’esito della preselezione delle domande, dimostra la totale indifferenza dell’assessorato al turismo verso il territorio della Destra Tagliamento. Escludere – spiegano all’Ascom – dopo 34 edizioni consecutive una manifestazione popolare e di richiamo dal punto di vista turistico per il nord-est come ‘Incontriamoci a Pordenone’, è pura follia (finanziata per anni , nel 2018 ha ottenuto 20 mila euro); ma anche le iniziative ‘Arte e spettacolo nei borghi più belli d’Italia in provincia di Pordenone’ e ‘I giovedì sotto le stelle’ dell’associazione Sviluppo & Territorio.

E così, proprio per venire a capo di quali siano stati i parametri adottati per portare ad escludere eventi così clamorosi, l’Ascom-Confcommercio ha preso carta e penna inviando una lettera, a firma del presidente Alberto Marchiori, all’assessore alle attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini. “Speriamo non dica, come dichiarato ieri alla stampa, – ironizza Marchiori – di non saper nulla in quanto le decisioni spettano ai funzionari”.

Intanto, critiche alla decisione regionale giungono anche dall’ex vicepresidente della Regione, attuale consigliere regionale, Sergio Bolzonello, secondo cui “La pubblicazione dell’esito della preselezione del primo bando 2019 dei “Contributi per la realizzazione di progetti, manifestazioni e iniziative promozionali mirati alla promozione turistica del territorio del Friuli Venezia Giulia”, è la dimostrazione plastica del caos che sta regnando all’interno dell’assessorato al turismo”.

“Infatti – aggiunge Bolzonello – delle 747 domande ammesse a valutazione, 258 domande non hanno superato la preselezione e pertanto non saranno ammesse a finanziamento. Colpisce che su queste 258 domande che non hanno superato la selezione, e pertanto considerate come prive di ricadute turistiche territoriali, vi sono iniziative che hanno un impatto estremamente importante dal punto di vista turistico come per esempio il Meeting internazionale della asd Atletica Brugnera, la Festa del funghi di Budoia, il Museo del fumetto Paff, le Voci dell’inchiesta di Cinemazero, Dedica festival, Incontriamoci a Pordenone”.

“Emerge spontanea la domanda – conclude il consigliere regionale – su quali siano i parametri adottati per portare ad esclusioni così eclatanti, in manifestazioni dove è chiara la ricaduta turistica sul territorio”.