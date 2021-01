Propordenone, consegnata Stella di Natale agli operatori dell’ospedale civile cittadino

PORDENONE – Con una semplice ma significativa cerimonia, nella chiesetta dell’Ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, è iniziata la consegna dei premi Stella di Natale 2020.

Premiati gli operatori socio sanitari e di supporto e assistenza dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria degli Angeli di Pordenone, chiamati ad operare in una situazione d’emergenza, dovuta al proliferare della pandemia, hanno svolto il loro compito con encomiabile impegno ed abnegazione personale, superando difficoltà logistiche e strutturali, sempre animati dal nobile fine di garantire una assistenza adeguata ai molti pazienti che si sono rivolti a loro. Riconoscimento che va condiviso fra medici, infermieri, assistenti sanitari, oss, operatori delle pulizie nei reparti e volontari, per la lo ro genuina solidarietà nell’operare nell’interesse della nostra comunità.

“Quest’anno – ha rilevato il presidente della Propordenone, Giuseppe Pedicini, – si premiano quanti ci hanno aiutato e ancora ci aiutano a superare questa pandemia”.

Oltre a Pedicini e una rappresentanza del Direttivo erano presenti per ritirare il premio: a nome dei medici il dott. Maurizio Tonizzo direttore del dipartimento di medicina interna (oggi reparti COVID), per gli infermieri, la dott.ssa Cristina Venier Coordinatrice pronto soccorso dell’Ospedale di Pordenone, la signora Gemma Masotti, operatrice socio sanitaria, il tenente Antonio Rombolà a nome del corpo militare della Croce Rossa Italiana per il lavoro fatto in questi mesi all ’ingresso dell’Ospedale per la sicurezza anti COVID, il Presidente dell’ Ordine degli infermieri Luciano Clarizia, il consigliere comunale Roberto Freschi e l’assessore comunale alla Cultura, Pietro Tropeano, che ha ricordato don Bernardino Del Col, storico sacerdote la cui casa, per ben 47 anni, è stata l’ospedale cittadino, recentemente scomparso.