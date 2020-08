Prossima settimana chiudono viale Marconi e via De Paoli

PORDENONE – La profonda rigenerazione infrastrutturale e urbanistica della città entra nel vivo. E comporterà, la prossima settimana, la chiusura per qualche giorno di viale Marconi e via De Paoli.

A fare il punto sui cantieri è stata l’assessore Cristina Amirante assieme ai tecnici comunali, polizia locale e Hydrogea che, per conto del Comune, realizza nuove fognature e acquedotto.

Dal Municipio sono consapevoli dell’impatto che queste opere provocheranno sulla viabilità. Ma, precisa Amirante, si tratta di «lavori importanti e necessari per una città che non era dotata di fognature o aveva scarichi privati e fognature fuori legge che vanno dunque sostituite con impianti veri e propri. E’ anche una riqualificazione per rendere Pordenone moderna e soprattutto accessibile a tutte le persone, giovani, anziani e disabili, in modo inclusivo. E questo il principio ispiratore di tutti i nostri interventi».

In accordo con Hydrogea e imprese, il Comune ha dunque scelto la prossima settimana per eseguire questi «lavori fondamentali e invasivi per la viabilità, approfittando delle scuole ancora chiuse.

Su viale Marconi effettueremo delicatissimi scavi a più di 4 metri di profondità, da parte a parte della strada, per mettere in sicurezza la roggia che passa sotto il viale». Ecco, in dettaglio, cosa succederà e a che punto sono i cantieri:

VIALE MARCONI

Da martedì 1 a venerdì 4 settembre, salvo proroghe per imprevisti e maltempo, viale Marconi verrà chiusa al traffico. Le operazioni – fondamentali per garantire la sicurezza degli edifici e la tutela ambientale delle acque e delle rogge sottostanti – non consentono il mantenimento del traffico veicolare durante i lavori (il transito ai pedoni rimane consentito).

Nel tratto tra piazza Duca d’Aosta e via Vespucci l’accesso alle auto sarà consentito solo a residenti e frontisti. Nel tratto successivo, da via Vespucci a via Beato Odorico, il viale sarà chiuso a tutti, compresi residenti e frontisti. Tutte le deviazioni saranno indicate sul posto.

In sostanza, il traffico da piazza Duca d’Aosta verrà incanalato lungo l’anello costituito dalle vie Colonna, Fontane, Molinari, Matteotti. Qui, al semaforo dei giardinetti del centro studi, si potrà andare dritti, svoltare a destra e anche a sinistra per entrare in via Beato Odorico. Il Comune, peraltro, sta distribuendo agli abitanti della zona gli avvisi con le informazioni.

VIA DE PAOLI

Via De Paoli verrà chiusa da lunedì 31 agosto a mercoledì 2 settembre per eseguire l’asfaltatura nel tratto dall’imbocco di via Damiani (che rimane regolarmente aperta) all’incrocio con via Oberdan e corso Garibaldi (l’accesso a corso Garibaldi da via Oberdan rimane dunque libero). In caso di maltempo le operazioni, e la relativa chiusura, slitteranno ai giorni immediatamente successivi.

I lavori in via De Paoli, peraltro, sono rimasti sospesi qualche settimana per un preciso motivo tecnico. Era infatti necessario consentire il pieno assestamento statico del terreno dopo i grandi scavi per realizzare acquedotto, fognature e messa in sicurezza delle rogge che creavano buche e cedimenti. Ora, appunto, è possibile procedere con l’asfaltatura, dopo di che i lavori più impattanti sulla viabilità saranno conclusi.

Tanto che dalla settimana che comincia con il 7 settembre verrà ripristinato l’originario senso di marcia nella vicina via Cairoli. Tornando invece su via De Paoli, a ottobre comincerà il rifacimento del marciapiede sul lato destro lungo la bretellina che congiunge via Oberdan e corso Garibaldi.

VIA SAN VALENTINO

In via San Valentino è in corso la realizzazione dell’ultimo pezzo di nuove fognature tra piazza dei Mutilati e via Stelvio, con conseguenti deviazioni indicate sul posto. Da metà settembre cominceranno i lavori per realizzare marciapiedi e ciclabile, su entrambi i lati, dall’ingresso del parco San Valentino fino all’incrocio con via Baracca.

La costruzione si protrarrà fino a fine anno, dopo di che la prossima primavera si poserà l’asfalto definitivo. Conclusi gli scavi nelle vie dentro il quartiere. Ora è necessario aspettare l’assestamento del terreno. In autunno, prima del freddo, sono previste asfaltature e segnaletica che concluderanno le opere.

VIA PIAVE E TORRE

Lungo tutta via Piave si sta invece procedendo agli allacciamenti alla linea dell’acquedotto, operazioni propedeutica alla successiva realizzazione delle fognature. Anche via Carnaro è interessata a lavori infrastrutturali. Passo dopo passo la riqualificazione entra anche nel cuore del quartiere, e verso metà settembre cominceranno i lavori pure in zona via Galilei.

PIAZZA DELLA MOTTA E DINTORNI

In piazza della Motta proseguono gli scavi per le fognature e entro settembre dovrebbe cominciare la riqualificazione urbanistica vera e propria, a partire dalla pavimentazione. La realizzazione delle infrastrutture sotterranee si è conclusa in via Roma e piazza Giustiniano. E a giorni comincerà il rinnovo della pavimentazione e l’abbattimento delle barriere architettoniche, a partire da piazzetta Pescheria.