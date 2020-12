Qualità della vita, Ciriani: “Altro ottimo risultato per Pordenone e provincia”

PORDENONE – “Se per Italia Oggi siamo primi, per il Sole 24 ore siamo decimi conquistando tre posizioni rispetto all’anno scorso. Ricordo peraltro che nel 2015 eravamo 60esimi nella stessa classifica del “Sole”. Lo ha detto il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani.

“Dunque una notizia più che positiva – ha aggiunto – per Pordenone e la sua provincia, visto che abbiamo via via conquistato posizioni crescenti. Voglio però fare una riflessione. I diversi parametri che compongono la graduatoria dimostrano che questo territorio ha punti di forza ma anche di debolezza. Farò analizzare in dettaglio i dati perché queste classifiche devono diventare strumenti di analisi e diagnosi per tutto il territorio. Siamo una provincia piccola che deve dialogare”.

“Per questo – ha concluso Ciriani – la mia proposta è convocare i sindaci dei mandamenti per analizzare assieme i dati e capire dove migliorare e su quali binari incanalare l’azione amministrativa dei prossimi anni. Dobbiamo «vendere» l’area pordenonese nel suo insieme, dal capoluogo a Cordovado, da Sesto al Reghena a Valvasone e così via. Abbiamo ricchezze e potenzialità inespresse e se indaghiamo assieme gli aspetti fragili, probabilmente riusciremo a risolverli scalando ulteriormente questa classifica comunque già lusinghiera, visto che ci piazza nella top ten, con un trend in crescita”.