Qualità della vita, Pordenone al primo posto. Indagine Italia Oggi

PORDENONE – “PRIMI!! Una bellissima notizia in mezzo a tante preoccupazioni!

Pordenone PRIMA in Italia per qualità della vita! L’annuale e autorevole ricerca di Italia Oggi ci mette sul gradino più alto del podio”.

Lo scrive con soddisfazione, sul suo profilo facebook, il sindaco Alessandro Ciriani.

“È una ricerca sul territorio provinciale – prosegue il primo cittadino – ma credo sia indiscutibile il ruolo del capoluogo, del nostro impegno per migliorare la città, quello dei cittadini e degli operatori economici.

Viviamo in un posto unico e dobbiamo non solo apprezzarne con orgoflio le comodità e i servizi ma iniziare a ricordare ai detrattori in servizio permanente effettivo che, se proprio non si trovano bene, hanno l’impagabile libertà di andare altrove”.

