Questore sospende 60 giorni Bar Wine

PORDENONE – Nella mattinata odierna, personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Pordenone ha eseguito il provvedimento di sospensione ex art. 100 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), disposti dal Questore della Provincia di Pordenone Marco Odorisio, per 60 giorni nei confronti del “Bar Wine” sito a San Vito al Tagliamento in via Madonna di Rosa.

Il provvedimento di sospensione sussistendone i presupposti e requisito di legge è stato adottato essendo stata riscontrata una grave situazione relativa allo spaccio ed al consumo di sostanza stupefacente tipo “cocaina”, avente come epicentro proprio il pubblico esercizio in argomento.

Infatti, il Comando Compagnia Carabinieri di Pordenone ha segnalato alla Questura di Pordenone la grave situazione riscontrata nel corso di un’attività volta ad infrenare lo spaccio ed il consumo di droga nella cittadina di San Vito al Tagliamento, episodi susseguitisi a far data dalla scorsa estate.

Venivano, quindi, formalizzate dichiarazioni di assuntori di stupefacenti i quali confermavano come l’illecita attività di spaccio di cocaina e le cessioni di dosi avvenisse proprio all’interno del Bar Wine senza che i titolari segnalassero alle Forze dell’Ordine l’illecita attività.

A seguito degli esaustivi ed oggettivati riscontri, perdurando una situazione di pericolosità sociale e di attentato all’igiene ed alla salute pubblica dovuta alla circostanza che nel pubblico esercizio deputato alla somministrazione di alimenti e bevande, divenendo luogo di spaccio, si sia determinata una conseguente promiscuità e commistione tra gli alimenti e bevande e la droga, determinando quindi una ricaduta per la salute delle persone e della sicurezza pubblica.

Accertati cosi i presupposti ex art. 100 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), il Questore della Provincia di Pordenone Marco Odorisio ha disposto per 60 giorni la sospensione dell’attività del “Bar Wine” sito a San Vito al Tagliamento.