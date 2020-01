Questore Udine, Daspo 5 anni a tifoso Pordenone

PORDENONE / Nella giornata di ieri domenica 19 gennaio è stato notificato il provvedimenti di “Divieto di Accesso ai luoghi ove si svolgono Manifestazioni Sportive – D.A.SPO”, nei confronti di tifoso del Pordenone Calcio in ordine all’incontro di calcio Serie B – Pordenone – Benevento disputatosi lo scorso 24 settembre 2019 presso lo stadio “Friuli” di Udine.

Il suindicato provvedimento è stato applicato grazie alla sinergica attività svolta dalle Digos e dalle Divisioni Polizia Anticrimine delle Questure di Pordenone e Udine.

Infatti, il 24 settembre 2019, in occasione dell’incontro di Calcio valevole per il campionato di serie B Pordenone – Benevento, svoltosi nello stadio di calcio “Dacia Arena – Friuli” di Udine, un ultrà del Pordenone Calcio, successivamente identificato per il 26 T.A., residente a Porcia, ha volontariamente gettato il liquido contenuto di un bicchiere di plastica, presumibilmente birra, verso un operatore di Polizia ed uno steward, entrambi in servizio in quel settore, colpendoli ed imbrattandone i vestiti ed i capelli.

All’esito degli accertamenti e della conseguente istruttoria il Questore della Provincia di Udine ha emesso il provvedimenti di “Divieto di Accesso ai luoghi ove si svolgono Manifestazioni Sportive – D.A.SPO”, per la durata di anni 5, con obbligo di comparire presso la Questura di Pordenone, all’inizio di ogni incontro casalingo del Pordenone Calcio, nei confronti del suindicato tifoso, provvedimento notificato nella giornata di ieri domenica 19 gennaio dalla Digos della Questura di Pordenone.