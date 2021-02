Rally, De Luna – Pozzo (MRC Sport) inaugurano ad Adria la stagione 2021

BRUGNERA – Su il sipario sulla nuova stagione dei rally. Il primo appuntamento del 2021 sarà l’Adria Rally Show in programma nel fine settimana del 12-14 febbraio nell’Autodromo della località rodigina. Al via anche l’equipaggio della MRC Sport, composto da Andrea De Luna (nella foto) e Denis Pozzo, che per l’occasione saranno a bordo di una Porshe 997 GT3, preparata dall’Autorlando Sport di Bergamo. Saranno 70 i chilometri di distanza competitiva per una manifestazione, per la quale si è già creato un grandissimo interesse, a giudicare dal numero record di iscrizioni. Si comincerà la sera di venerdì 12 febbraio alle 20.01 con il qualyfing stage di 5 chilometri, che si correrà in notturna, per poi proseguire il sabato e concludere la domenica alle 10 con l’ultima piesse . Riflettori quindi puntati sul tandem De Luca – Pozzo: due portacolori della scuderia di Brugnera (PN) scenderanno in pista ad adria per partire con il piede giusto in una stagione che parte con molte aspettative.

