Rally, la MRC Sport di Brugnera mette in campo le quote rosa

BRUGNERA – C’è un equipaggio tutto rosa che scalpita per ritornare alle gare. E’ quello composto dalla pilota sarda Nicoletta Deidda (nella foto) e dalla sua navigatrice Elisa Cavasin. Le due ragazze, portacolori della scuderia MRC Sport di Brugnera, hanno programmato il rientro per il prossimo Rally del Vermentino, in calendario a settembre 2021, manifestazione di punta del motorsport in Gallura, e stanno cercando sostenitori per completare il budget necessario ad affrontare la manifestazione con velleità di ben figurare. “Non abbiamo ancora deciso con che vettura correremo – racconta Deidda – ma verosimilmente sarà ancora una volta la nostra amata Citroen Saxò”.

La sportivissima 35enne di Olbia (pratica anche pattinaggio artistico e biking), dopo diverse esperienze come “naviga”, ha esordito alla guida al Rally Costa Smeralda del 2017; l’anno dopo c’è stato il suo debutto al “Vermentino” in coppia con Cavasin. “Ci siamo conosciute nel 2014 al Rally Italian Talent – continua – e siamo entrate subito in sintonia, tanto da concordare immediatamente che alla prima occasione buona avremmo corso assieme. Poi il Vermentino di quell’anno è stato piuttosto sfortunato: abbiamo fatto un mega salto nella prima prova e siamo finite fuori strada. Non avendo pezzi di ricambio abbiamo dovuto ritirarci subito. Il magone è stato tale che abbiamo promesso a noi stesse di riprovarci a tutti i costi. Così ora abbiamo messo nel mirino una nuova partecipazione e passeremo l’estate ad allenarci. Nel frattempo devo ringraziare la MRC Sport di Brugnera e il suo presidente Giacomo De Luca, che da anni sostiene una “colonia” di piloti in Sardegna, nonché la Santero Wine di Gianfranco Santero per il sostegno che ci danno per perseguire questo obbiettivo ”.

Nicoletta, che di professione si occupa di marketing e social media per una concessionaria di automobili, è anche molto impegnata nel sociale e sovente promotrice di campagne di solidarietà. In occasione dell’ultima Festa della Donna, insieme all’Avis Olbia, ha organizzato una campagna giornaliera per la donazione di sangue con un’automoteca mobile messa a disposizione per prenotazioni e prelievi nella sede della sua concessionaria.