Ramarri a 90 minuti dalla salvezza; Venezia-Pordenone 0-0

VENEZIA – Il Pordenone pareggia 0-0 al Penzo con il Venezia (già sicuro dei play-off) e rinvia la festa salvezza all’ultima giornata di campionato quando lunedi 10 maggio alle 14.00 al Teghil arriverà il Cosenza quart’ultimo in classifica che oggi ha perso 0-3 in casa con il Monza.

Ramarri che avranno a favore due risultati su tre sui calabresi distanti in classifica 7 punti.

Insomma servirà non perdere per mantenere il vantaggio di 5 o piu’ punti in classifica che eviterebbe la disputa del play-out proprio contro i rossoblu.

Il tabellino:

VENEZIA – PORDENONE 0-0

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi (38′ st Ferrarini), Svoboda, Ceccaroni, Felicioli (30′ st Ricci); Fiordilino (13′ st Crngoj), Taugourdeau, Maleh (30′ st Bocalon); Aramu, Forte, Di Mariano (38′ st Di Mariano). A disp.: Pomini, Carotenuto, Molinaro, Dezi, Johnsen, Rossi, Bjarkason. All. Zanetti.

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Vogliacco (20′ st Berra), Camporese, Barison, Falasco; Misuraca, Pasa (20′ st Biondi), Scavone (36′ st Calò); Zammarini (36′ st Mallamo); Ciurria, Butić (13′ st Musiolik). A disp.: Bindi, Fasolino, Stefani, Bassoli, Rossetti, Chrzanowski. All. Domizzi.

ARBITRO: Piccinini di Forlì. Assistenti: Bresmes di Bergamo e Rocca di Catanzaro. Quarto ufficiale: Camplone di Pescara.

NOTE: ammoniti Felicioli, Vogliacco, Fiordilino, Di Mariano e Ricci. Angoli 5-3. Recupero: pt 1′; st 3′.

P.G.