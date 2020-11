Ramarri corsari all’Adriatico; Pescara-Pordenone 0-2

PESCARA – Seconda vittoria in campionato ed ancora in trasferta (dopo Ascoli 0-1) per i Ramarri che espugnano 0-2 l’Adriatico di Pescara.

Il quinto risultato utile consecutivo che permette ai neroverdi di salire a quota 12 punti in classifica a ridosso della zona play off, è firmato dalle reti di Musiolik (terzo centro stagionale per il polacco) al 24′ del pt e dall’ex barese Berra al 13′ del st.

Il prossimo turno, lunedi 7 dicembre ore 21.00 allo stadio Teghil di Lignano, vedrà impegnato il Pordenone contro il quotato Empoli attualmente primo in classifica.

Il tabellino:

PESCARA – PORDENONE 0-2

GOL: 24′ pt Musiolik; 13′ st Berra

PESCARA (3-4-2-1): Fiorillo; Balzano, Bocchetti, Jaroszynski; Bellanova (22′ st Memushaj), Fernandes, Valdifiori (22′ st Busellato), Crecco (44′ st Nzita); Vokic (22′ st Di Grazia), Maistro; Galano (35′ st Riccardi). A disp.: Alastra, Scognamiglio, Bocic, Antei, Ventola, Capone, Omeonga, Nzita. All. Oddo.

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Berra, Vogliacco, Camporese, Falasco; Magnino (45′ st Zammarini), Calò, Pasa (27′ st Rossetti); Ciurria (45′ st Scavone); Diaw, Musiolik (32′ st Mallamo). A disp.: Bindi, Passador, Stefani, Del Savio, Banse, Foschiani, Bassoli, Chrzanowski. All. Tesser.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta. Assistenti: Capaldo di Napoli e Perrotti di Campobasso. Quarto ufficiale: Abbattista di Molfetta.

NOTE: al 25′ st espulso Fernandes. Ammoniti Crecco, Camporese, Maistro, Bocchetti, Balzano, Diaw. Angoli 2-2. Recupero: pt 1′.

P.G.