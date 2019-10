Ramarri corsari in laguna; Venezia-Pordenone 1-2 il tabellino

VENEZIA – Il Pordenone espugna in rimonta il Penzo di Venezia 1-2 e porta a casa la prima vittoria esterna del campionato di serie BKT.

In precedenza per i neroverdi in trasferta 3 sconfitte ed un solo pareggio conquistato al Bentegodi contro il ChievoVerona.

Il colpaccio neroverde arriva nel finale del match grazie alle reti del capitano De Agostini all’88’ che insacca ribattendo in rete una respinta del portiere Lezzerini dopo una punizione battuta da Burrai e di Strizzolo al 93′ che incorna in rete traversone dalla destra di Candellone.

Per i locali il gol del vantaggio di Capello al 57′.

Con questa vittoria ottenuto in piena formazione rimaneggiata, i Ramarri salgono all’ottavo posto in classifica a quota 15 punti ed in zona Play-Off.

Prossimo turno domenica 3 novembre ore 15.00 alla Dacia Arena contro il Trapani.

Il tabellino:

VENEZIA – PORDENONE 1-2

Gol: 57′ Capello, 88′ De Agostini, 93′ Strizzolo

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Fiordaliso, Modolo, Cremonesi, Ceccaroni; Zuculini, Fiordilino, Caligara (46′ Suciu); Capello (85′ Lollo); Di Mariano (73′ Aramu), Bocalon. A disposizione: Bertinato, Daffrè, Casale, Vacca, Montalto, Gavioli, Zigoni, Maleh, Lakicevic. Allenatore: Dionisi

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Vogliacco, Semenzato (78′ Gavazzi), Vogliacco, De Agostini; Misuraca, Burrai, Mazzocco (64′ Strizzolo); Ciurria; Monachello (56′ Zammarini), Candellone. A disposizione: Bindi, Ronco, Stefani, Pasa, Pinto, Zanon, Almici. Allenatore: Tesser

Arbitro Rapuano di Rimini, assistenti Bercigli e Berti. Quarto uomo Marini.

NOTE: angoli 2-3. Ammoniti: Di Gregorio, Ceccaroni, Burrai, Fiordilino, De Agostini. Recupero: 1′ pt, 5′ st.

P.G.