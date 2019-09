Ramarri in 9 e indenni al Bentegodi; ChievoVerona-Pordenone 1-1, il tabellino

VERONA – Primo punto (meritato) in trasferta in serie BKT per i Ramarri.

Al Bentegodi di Verona contro il ChievoVerona finisce 1-1 dopo 6 minuti di recupero e coi neroverdi ridotti addirittura in nove per le espulsioni di Strizzolo e Chiaretti.

Pordenone in vantaggio al 10′ con Strizzolo abile a spizzare di testa cross di Chiaretti dalla destra. Il pareggio dei clivensi di Djordjevic al 54′.

Prossimo turno sabato 5 ottobre ore 15.00 alla Dacia Arena contro l’Empoli.

Il tabellino:

CHIEVOVERONA – PORDENONE 1-1

Gol: 10′ Strizzolo, 54′ Djordjevic

CHIEVOVERONA (4-3-1-2): Semper; Dickmann, Cesar, Leverbe, Brivio (79′ Pucciarelli); Segre, Esposito, Garritano (59′ Meggiorini); Vignato; Rodriguez, Djordjevic. A disposizione: Pavoni, Nardi, Cotali, Obi, Karamoko, Frey, Bertagnoli, Rovaglia, Rigione, Colley. Allenatore: Marcolini

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Camporese, Bassoli, De Agostini; Gavazzi (59′ Vogliacco), Burrai (79′ Zammarini), Pasa; Chiaretti; Strizzolo, Monachello (72′ Ciurria). A disposizione: Jurczak, Ronco, Stefani, Semenzato, Mazzocco, Misuraca, Zanon, Candellone. Allenatore: Tesser

Arbitro Massimi di Termoli, assistenti Fiore e Capone. Quarto uomo Saia.

NOTE: angoli 9-4. Ammoniti: Cesar, Dickmann, Garritano, Strizzolo, Chiaretti, Bassoli. Espulsi: Strizzolo, Chiaretti. Recupero 1′ pt, 6′ s t.

P.G.