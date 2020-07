Ramarri sconfitti e ancora quarti; Pordenone-Cosenza 1-2

TRIESTE – Il Pordenone cede al Rocco al Cosenza (1-2) e non approfitta del turno più rocambolesco della serie B per mettere in cassaforte il terzo/quarto posto in graduatoria che garantirebbe evitare il primo turno dei Playoff.

I Ramarri partono bene ma sciupano tanto nel primo quarto di gioco; il Cosenza invece è lesto nella prima occasione a procurarsi al 19′ un calcio di rigore per atterramento di Almici ai danni di Riviere che si incarica della trasformazione spiazzando Bindi. Dopo pochi minuti (23′) è Casasola che in contropiede pesca la testa di Bittante per lo 0-2 ancora per uno svarione di Almici in fase difensiva.

Nella seconda frazione il Pordenone prova a riprendere il match; al 66′ Tremolada illude ma il punteggio non cambierà.

Pordenone che resta sempre quarto in classifica a quota 55 punti.

Prossimo turno venerdì 24 luglio ore 21.00 in trasferta ad Ascoli per consolidare la posizione in classifica.

Il tabellino:

PORDENONE – COSENZA 1-2

GOL: 19′ pt Riviere (rig.), 23′ Bittante; 21′ Tremolada.

PORDENONE (4-3-1-2): Bindi; Almici (31′ pt Tremolada), Camporese, Barison, Gasbarro (1′ st Vogliacco); Misuraca (1′ st De Agostini), Burrai, Pobega (10′ st Mazzocco); Gavazzi (10′ st Bocalon); Ciurria, Candellone. A disp.: Passador, Di Gregorio, Stefani, Chiaretti, Semenzato, Pasa, Zammarini. All. Tesser.

COSENZA (3-4-3): Saracco; Capela, Idda, Legittimo; Casasola (43′ st Corsi), Bruccini, Sciaudone, Bittante (32′ st D’Orazio); Carretta (20′ st Bahlouli), Riviere, Baez. A disp.: Quintiero, Pierini, Corsi, Lazaar, Broh, Schiavi, Monaco, Kone, Sueva, Prezioso. All. Occhiuzzi.

ARBITRO: Maggioni di Lecco. Assistenti: Di Gioia di Modena e Annaloro di Collegno. Quarto ufficiale: Amabile di Vicenza.

NOTE: ammonito Barison. Angoli 2-3. Recupero: pt 1′; st 4′.

P.G.