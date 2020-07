Ramarri terzi e a tre passi dal sogno; Perugia-Pordenone 1-2

PERUGIA – Il Pordenone espugna il Curi di Perugia (1-2) raggiunge il terzo posto in classifica restando in scia a soli tre punti dal Crotone secondo che batte il neo promosso in serie A Benevento 3-0.

Neroverdi in vantaggio al primo minuto di gioco con Mazzocco ma subito raggiunti dopo cinque minuti da Falzerano. Al 39′ ci pensa il Fante Ciurria a regalare ai Ramarri la rete del successo.

Prossimo turno venerdì 10 luglio ore 21.00 al Rocco di Trieste contro il Pisa per continuare a sognare.

Il tabellino:

PERUGIA – PORDENONE 1-2

GOL: 2′ pt Mazzocco, 6′ Falzerano, 39′ Ciurria

PERUGIA (3-5-2): Fulignati; Rosi, Sgarbi, Rajkovic; Mazzocchi, Falzerano, Carraro, Nicolussi Caviglia, Dragomir; Buonaiuto (20′ st Iemmello), Melchiorri. A disp.: Albertoni, Nzita, Konate, Benzar, Kouan, Capone, Righetti. All. Cosmi.

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio (15′ st Bindi); Vogliacco, Barison (30′ st Almici), Bassoli, De Agostini; Mazzocco, Burrai, Pobega; Tremolada (25′ st Zammarini); Ciurria, Candellone (25′ st Bocalon). A disp.: Passador, Stefani, Chiaretti, Semenzato, Pasa, Misuraca. All. Tesser.

ARBITRO: Camplone di Pescara. Assistenti: Bercigli di Valdarno e Raspollini di Livorno. Quarto ufficiale: Ayroldi di Molfetta.

NOTE: al 36′ st espulso Falzerano per proteste. Ammoniti Vogliacco, Sgarbi, Bassoli, Rajkovic, Candellone, Melchiorri, Tremolada (dalla panchina), Carraro. Angoli 3-5. Recupero: pt 1′.

P.G.