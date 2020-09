Referendum, Fiera pronta ad accogliere i 49 seggi cittadini

PORDENONE – Si è svolto nel pomeriggio di oggi, 18 settembre, il sopralluogo per la verifica dell’allestimento predisposto in fiera per ospitare i seggi elettorali del referendum costituzionale di domenica 20 e lunedì 21 settembre.

Erano presenti: il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, Davide Zaninotti, capo di gabinetto, il questore Marco Odorisio e il viceprefetto Alessandra Vinciguerra

Il presidente Pujatti ha guidato il gruppo nella verifica all’interno dei padiglioni 1, 2, 3, 4 dove sono allestiti i 49 seggi elettorali che normalmente vengono ospitati nelle scuole di Pordenone. Lo spostamento serve proprio a permettere il normale proseguimento dell’attività didattica anche nelle giornate di votazione e spoglio.

12 seggi per padiglione sono posizionati sul perimetro mentre al centro numerose sedie (tutte con distanziamento di 1 metro) sono a disposizione degli elettori in attesa. Una stanza da letto per padiglione accoglierà le forze dell’ordine a vigilanza dei seggi anche nei momenti di riposo.

Volontari della protezione civile e addetti del Comune daranno informazioni agli elettori e vigileranno sul rispetto delle norme anticovid che sono quelle note: distanziamento, pulizia delle mani e uso della mascherina.

Percorsi con entrata ed uscita separate dal seggio e dal padiglione, segnalazione del distanziamento da tenere, presenza di dispenser con gel, pulizie e sanificazioni ad intervalli regolari di tutte le aree e anche un robot sanificatore di nuova invenzione in funzione durante le attività di voto sono le principali disposizioni messe in campo da Comune e Fiera per la sicurezza di elettori e personale dei seggi.

Un percorso ad hoc e stato predisposto per i disabili che entreranno nel viale privato della fiera e accederanno al quartiere dalla nuova rampa adiacente all’ingresso centrale per parcheggiare direttamente davanti ai padiglioni.

Per tutti gli altri il parcheggio indicato è quello sud con la possibilità di servizio navetta con auto elettriche per le persone a mobilità ridotta.

Personale sanitario e croce rossa saranno sempre presenti comunque in fiera durante le giornate di votazione.

Se le due giornate elettorali non riveleranno criticità dal punto di vista logistico non è detto che la nuova sede fieristica dei seggi elettorali diventi definitiva.