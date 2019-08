Riaperte le iscrizioni per accedere agli asili nido comunali

PORDENONE – Da lunedì 2 settembre a venerdì 29 novembre si riaprono le iscrizioni per accedere ai nidi d’infanzia gestiti dell’Amministrazione Comunale che accolgono minori di età compresa tra i tre mesi e tre anni.

Nello stesso lasso di tempo si potranno presentare le domande per ottenere, se se ne ha diritto, gli eventuali contributi per la frequenza ai nidi privati accreditati dal Comune di Pordenone.

La domanda può essere presentata anche per i bambini la cui data di nascita presunta è prevista entro il 31 dicembre.

I moduli per l’iscrizione si possono scaricare dal sito del Comune all’indirizzo e-mail www.comune.pordenone.it/infanzia o ritirare all’URP ( Ufficio Relazioni con il Pubblico) in piazzetta Calderari oppure all’ufficio amministrativo Nidi e Infanzia in piazza della Motta.

Le domande poi vanno riconsegnate a mano esclusivamente all’ ufficio comunale in piazza della Motta, aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.45 e il lunedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30. In alternativa possono essere inviate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno a Comune di Pordenone Corso Vittorio Emanuele II n.64 o all’indirizzo PEC comune.pordenone@certgov.fvg.it