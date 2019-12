Riapre viabilità largo San Giorgio lunedì 9 dicembre

PORDENONE – Lunedi 9 dicembre verrà ripristinata l’ordinaria viabilità in Largo San Giorgio e nelle vie limitrofe.

“Anche questa importante area della città – commenta l’ assessore all’urbanistica Cristina Amirante – doveva essere riqualificata con adeguati interventi degni di un arredo urbano significativo ed evocativo in sintonia con il luogo di culto”.

Sono in fase di completamento le opere impiantistiche idrauliche relative alla fontana e restano da installare alcuni elementi di arredo urbano ma la pavimentazione dell’intera area è stata completata per cui il traffico veicolare potrà riprendere regolarmente da lunedì prossimo.

Il passaggio pedonale invece è già aperto in tutte le direzioni.

Pertanto via Beato Odorico rimane a doppio senso fino al parcheggio adiacente al campanile mentre sarà rispristinato il senso unico di marcia direzione via Brusafiera e via Bertossi.