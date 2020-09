Rientrano in servizio gli steward, “occhi in più per la sicurezza”

PORDENONE – Da oggi, 1 settembre, sono rientrati in servizio a Pordenone gli steward. Appartenenti alla società di sicurezza Siglob, monitorano parchi, parcheggi, zone sensibili e eventi.

Come sempre, spiegano il sindaco Alessandro Ciriani e l’assessore alla sicurezza Emanuele Loperfido, «sono occhi in più per garantire il decoro, la pacifica convivenza e la piena fruizione da parte di tutti, compresi bambini e anziani, della città e dei suoi luoghi. Un esempio di quella sicurezza partecipata, reale e percepita che contribuisce a rendere vivibili aree urbane e verdi».

Gli steward agiranno come di consueto sotto il coordinamento della polizia locale. E’ bene ricordare che non hanno potere di comminare sanzioni ma «il loro apporto è molto importante – rimarca il comandante Massimo Olivotto – poiché, nel pieno rispetto dei ruoli, collaborano con noi e con tutte le forze dell’ordine, segnalando situazioni di illegalità o di potenziale pericolo». Gli steward in servizio variano da due a otto a seconda delle esigenze.