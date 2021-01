Rifiuti: Polizia locale, controlli durante le festività natalizie

PORDENONE – Non si sono fermate le attività di accertamento da parte della Polizia Locale nei

confronti dei soggetti che continuano ad abbandonare i rifiuti in maniera non

conforme a quanto regolamentato dall’Amministrazione Comunale.

Durante le festività natalizie sono stati previsti controlli finalizzati a scoraggiare e

contrastare il fenomeno, verificando e contestando ad alcuni cittadini la violazione

dell’errato e indifferenziato conferimento negli appositi cassonetti.

In tre distinte occasioni nelle giornate del 29 dicembre e il 3 gennaio e il 5 gennaio i

trasgressori sono stati ripresi e fotografati nel corso dell’attività di controllo mentre

scaricavano alcuni sacchi dai propri veicoli, incuranti della raccolta differenziata,

accostandoli nelle vicinanze della piazzola ecologica.

Per i trasgressori , due dei quali proveniente da altro Comune, è scattata la

contestazione della violazione amministrativa e sanzione pecuniaria di € 150.

Uno di questi risultava circolare fuori del proprio comune in violazione al divieto di

spostamento se non per comprovate situazioni di necessità , salute o lavoro previste

dal vigente DPCM per le misure di contenimento della diffusione della pandemia da

covid-19 .

L’attività di accertamento contro l’abbandono della spazzatura in alcune zone della

città, è uno degli obiettivi dell’amministrazione Comunale ed è costantemente

monitorata dagli uomini del Corpo Intercomunale della Polizia Locale di Pordenone e

Cordenons nelle molteplici aree della raccolta dei rifiuti della città .

L’Assessore alle Politiche per la Sicurezza e Polizia Municipale del Comune di

Pordenone plaude al lavoro degli agenti che con discrezione e professionalità hanno

approntato quanto necessario per individuare in modo puntuale ed inequivocabile

questi cittadini che purtroppo dimostrano di non avere a cuore il decoro della nostra

città.

L’invito ai cittadini è di continuare a segnalare alla Polizia Locale, attraverso i canali

istituzionali, questi episodi, in modo da consentire al Comando di attivarsi ed

individuare i responsabili.