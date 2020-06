“Rispettiamo le regole”, campagna Ascom per sensibilizzare

PORDENONE – “Rispettiamo le regole”. Facendo seguito alla riunione tenutasi in settimana dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, Ascom-Confcommercio ricorda che da ora in poi chi non rispetta le regole, imposte dall’emergenza sanitaria Covid-19, andrà incontro a sanzioni pesanti.

Pertanto si ricorda ai commetcianti di osservare e far osservare le principali norme:

} MANTENIMENTO DISTANZA SICUREZZA ALL’INTERNO E ALL’ESTERNO DEI LOCALI

} INDOSSARE LA MASCHERINA QUANDO SI E’ ALL’INTERNO DEI LOCALI

} IGIENIZZARE LE MANI

} NON CREARE ASSEMBRAMENTI ALL’ESTERNO DEI

Clicca qui per scaricare la locandina “rispettiamo le regole

