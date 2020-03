Rissa all’esterno del bar, tre arresti

PORDENONE – Erano le 2.15 del 1 marzo quando gli agenti della Questura di Pordenone sono intervenuti in Piazza XX settembre all’esterno del locale denominato ” LA PECORA NERA”, a causa di una violenta lite scoppiata tra alcuni avventori.

Una lite che ha poì visto un fuggì fuggì generale con direzione Piazza Cavour all’arrivo delle vetture della squadra volante.

I poliziotti riuscivano comunque a fermare tre giovani, un cittadino marocchino di 27 anni, residente a Pordenone i due cittadini italiani un 24enne residente a Pordenone ed un 21enne residente a Cordenons. Tutti con precedenti.

Una volta in Questura veniva venivano tratti in arresto per il reato di rissa aggravata (due di loro erano rimasti feriti seppur lievemente) inoltre venivano sanzionati amministrativamente.

I tre su disposizione della magistratura sono stati poi posti agli arresti domiciliari. Non è da escludere che nelle prossime ore siano presi altri provvedimenti nei confronti di altre persone.