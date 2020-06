Ritrovarsi in Fidapa, mascherine non nascondono la felicità

PORDENONE – Le mascherine che semicoprivano i volti non sono riuscite a nascondere la felicità nel rivedersi, dopo lunghi mesi di distanziamento spaziale, delle socie della Fidapa Pordenone.

Invitate dalla presidente Sonja Pin, si sono ritrovate da Gelindo dei Magredi, posizione baricentrica rispetto al territorio della sezione in cui vivono molte partecipanti al sodalizio.

Con le espressioni più disparate, chi con occhi lucidi, chi con ancora un po’ di insicurezza, chi invece con più spavalderia, hanno rinsaldato le amicizie confidandosi timori, speranze e progetti.

Programmi che la vicepresidente Annamaria Poggioli, in videoconferenza con il distretto Nordest della Fidapa Bpw, ha avuto modo di esporre e confrontare con le socie di tutto il distretto.

La Fidapa, anche nel periodo di lockdown a causa del Coronavirus, si è comunque attivata nel partecipare ad alcuni momenti di solidarietà come ad esempio la raccolta fondi per l’Ospedale Civile della città e il concerto “Musiche di Pace”, bellissima iniziativa organizzata da Romanina Santin, coordinatrice di Lady Avventura.

L’esecuzione musicale, in collaborazione con il NAM, Nuova Azzano Musica, è stata affidata all’Ensemble Trombe del Fvg e al maestro Nello Salza, uno dei più grandi trombettisti d’Italia.

Il grande e apprezzatissimo concerto è stato trasmesso, in esclusiva streaming per tutta la provincia, da Canale 13 e ha raggiunto gli ospiti di molte Strutture Ospedaliere e Case per Anziani e di Riposo, che tanto hanno sofferto e ai quali è stato dedicato.

Ha voluto altresì essere un omaggio di stima e gratitudine al personale medico e paramedico che con immensa generosità e professionalità ha operato nella lotta contro il Coronavirus. Le Fidapine, augurandosi una buona estate, si sono date appuntamento a settembre quando potranno ricominciare in sicurezza a incontrarsi per collaborare nelle attività di solidarietà e di impegno a favore delle donne.

Raffaella Ferli