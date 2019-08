Roboante esordio in serie BKT per i Ramarri; Pordenone-Frosinone 3-0, il tabellino

UDINE – Il Pordenone che non ti aspetti!

Roboante vittoria all’esordio in serie BKT per i Ramarri che alla Dacia Arena calano un pesante tris al Frosinone, squadra accreditata alla vittoria finale del torneo.

Decidono il match la doppietta del rapace d’area Pobega al 42’ e al 53’e la rete al 65’ di Barison abile ad insaccare su respinta di Bardi.

Tre punti importanti per gli uomini di mister Tesser in questo difficile campionato, tre punti per i 3500 cuori neroverdi presenti alla Dacia e tre punti per il presidente Lovisa per il suo compleanno.

Prossimo turno domenica 1 settembre ore 18.00 a Pescara per un’altra imperdibile battaglia dei Ramarri neroverdi del Pordenone.

Il tabellino:

PORDENONE – FROSINONE 3-0

GOL: 42′ pt Pobega; 8′ st Pobega, 19′ Barison

PORDENONE (4-3-1-2): Bindi; Semenzato, Barison, Bassoli, De Agostini; Misuraca, Burrai, Pobega (36′ st Pasa); Chiaretti (38′ st Gavazzi); Ciurria, Strizzolo. A disposizione: Di Gregorio, Vogliacco, Monachello, Florio, Zanon, Candellone, Almici, Zammarini, Camporese. Allenatore: Tesser

FROSINONE (4-3-1-2): Bardi; Salvi (12′ st Zampano), Brighenti, Ariaudo, Beghetto; Paganini, Maiello, Gori (17′ st Haas); Ciano; Citro (27′ st Dionisi), Trotta. A disposizione: Iacobucci, Bastianello, Capuano, Besea, Matarese, Tribuzzi, Vitale, Eguelfi. Allenatore: Nesta.

ARBITRO: Sozza di Seregno, assistenti Marchi di Bologna e Capaldo di Napoli, quarto uomo Minelli di Varese.

NOTE: ammoniti Brighenti e Bassoli. Angoli 3-4. Recupero: pt 0′. 3.4

P.G.