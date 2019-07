Rotary Pn: Cancian, presentato “The Journey of Joy Amazzonia”

PORDENONE – Al Rotary Club Pordenone, Alberto Cancian viaggiatore e scrittore del nostro territorio, presenta ai soci del club il suo libro intitolato “The Journey of Joy Amazzonia”.

Racconta il suo viaggio in Amazzonia, nato e ispirato dall’incontro con Padre Bruno Del Piero, membro dei missionari dell’Istituto Missioni Consolata di Torino, uomo che ha dedicato la sua vita agli altri in missioni nel sud della Colombia . È il percorso di un essere umano, che esplora i meandri di foreste e villaggi, incontrando popolazioni dalle culture millenarie, scoprendo se stesso. E’ il viaggio della felicità stessa.

“Anche noi rotariani” ricorda Alberto Quagliotto, Presidente del Rotary Club Pordenone, in chiusura di serata “crediamo in un mondo dove tutti i popoli, insieme, promuovono cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità vicine, in quelle lontane, in ognuno di noi”.