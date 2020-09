Rotary Pn consegna service aiuto persone a Caritas diocesana

PORDENONE – Giovedì 17 settembre alle ore 17.30, presso Villa Baschiera Tallon, il presidente del Rotary Club Pordenone, Renzo Scramoncin, in presenza del governatore del Distretto 2060, Diego Vianello, ha consegnato al direttore della Caritas Diocesana di Concordia-Pordenone, Andrea Barachino, un service volto a garantire un aiuto a persone e famiglie in difficoltà anche a causa dall’evento pandemico in atto.

Presenti anche il direttore di Coldiretti Antonio Bertolla con la responsabile provinciale di Campagna Amica Sonia Bortolussi.

Concretamente l’aiuto sarà destinato all’Emporio Solidale,(promosso dalla Caritas diocesana, insieme a Croce Rossa, Società San Vincenzo, Chiesa Evangelica) che appoggiandosi a Campagna Amica, Fondazione di emanazione Coldiretti, fornirà all’emporio prodotti non reperibili attraverso i normali canali di donazione.

Grazie alla somma devoluta dal Rotary Club Pordenone e dal Rotary Distretto 2060, i volontari dell’Emporio Caritas provvederanno a consegnare a circa 250 famiglie bisognose prodotti agricoli del territorio a chilometro zero, provenienti direttamente dei produttori agricoli del mercato coperto di Campagna Amica di Pordenone.