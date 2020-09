Rotary Pn, giovedì 24 premiazioni “Vinci un Tutor”

PORDENONE – Per l’ottavo anno consecutivo il Rotary Club Pordenone organizza il concorso “Vinci un Tutor”, che mira ad offrire nuove opportunità per il percorso formativo dei giovani vincitori, selezionati tra gli studenti dell’ultimo anno degli istituti di istruzione secondaria del Comune di Pordenone.

Dopo questi mesi difficili, che ci hanno visti costretti a fermare ogni tipo di manifestazione a tutela della salute di tutti noi, si potrà finalmente procedere alla giusta formalizzazione di queste vittorie che verranno premiate giovedì 24 settembre alle ore 20, presso il Polo Tecnologico di Pordenone.

La prova consisteva nella stesura di un elaborato scritto la cui traccia recitava: “I lavori del domani devono ancora nascere. Il mondo evolve e anche le professioni che lo serviranno: di cosa pensi ci sarà bisogno nel 2030? Quali attività saranno indispensabili e come pensi, tu, di dare il tuo contributo? Racconta, argomentando le motivazioni della tua scelta, qual è l’occupazione che immagini nel tuo futuro.”

Una Commissione nominata dal Rotary Club Pordenone, formata da sette membri di cui sei facenti parte del Rotary Club Pordenone e uno del Rotaract, ha esaminato e selezionato i cinque migliori elaborati.

In considerazione della nutrita partecipazione al concorso, la commissione ha potuto selezionare altri dieci elaborati, che, pur non rientrando tra i vincitori, meritano di essere segnalati per la loro pregevolezza.

Ai cinque vincitori verrà riconosciuto un premio in denaro e verrà affiancato un “Tutor”, individuato tra i soci del Rotary Club Pordenone o tra imprenditori e professionisti che già esercitano l’attività lavorativa o professionale prescelta dai candidati per il proprio futuro.

Ruolo del Tutor sarà quello di mettere a disposizione la propria esperienza qualificata e illustrare dal punto di vista della sua peculiare, concreta e specifica competenza, in che cosa consista la propria attività lavorativa o professionale.

I Tutor offriranno quindi la propria disponibilità ed esperienza al fine di orientare gli studenti vincitori nella scelta della facoltà universitaria e/o del corso di studi prescelto.