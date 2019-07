Rotary Pn, il programma del neo presidente Quagliotto

PORDENONE – A Villa Baschiera Tallon, sede del Rotary Club Pordenone, il neo presidente del Rotary Alberto Quagliotto ha illustrato ai soci il programma del Club per l’annata 2019-2020 e presentato il direttivo e le commissioni.

A ispirare Quagliotto nelle sue considerazioni generali di apertura è il tema scelto dal presidente internazionale Mark Daniel Maloney per l’annata, quello della Connessione citandone alcune frasi: “Il Rotary consente alle persone di tutto il mondo di connettersi con spirito di servizio e di pace, di attivarsi in modo rilevante per raggiungere l’obiettivo di un mondo più sano, più pacifico, più sostenibile”.

In connessione con il mondo, graditissimo ospite della serata, Oscar Torres Montes, del Rotary Club Arequipa Perù Distretto 4455.