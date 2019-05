Rotary Pn, le premiazioni di “Pordenone nascosta 2019”

PORDENONE – Si sono svolte alla Casa dello studente le premiazioni del concorso fotografico “Pordenone nascosta 2019”, promosso dal Rotary Club Pordenone, che quest’anno ha avuto come tema “Stemmi, scudi araldici, chiavi di volta, volti in pietra e relativi laceri, come sono e come potevano essere”.

Sono stati sessanta gli allievi partecipanti, coinvolti gli Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo Grado Statali e non Statali della città. I riconoscimenti sono andati agli studenti del Liceo scientifico Leopardi Maiorana e a quelli dell’istituto Vendramini.

Il Rotary Club di Pordenone ha ideato questo service per le nuove generazioni e valorizza inoltre la città di Pordenone nelle sue parti più nascoste, una città scoperta, catturata e rielaborata negli scatti fotografici di giovani curiosi ed attenti.

Gli elaborati, che sono stati valutati dalla Commissione composta dai soci ed amici Vittorio Pierini, Carlo Gava, Roberto Gasparini, Fulvio Comin, dal fotografo Stefano Ciol, sono in mostra presso la Casa dello Studente fino al primo giugno.

Ecco i nomi vincitori del concorso:

(1°Premio) Qafalia Giada Jenny, Gallo Michela Scuola: Liceo “G. Leopardi – E. Majorana” 3Ds Titolo: Via Ospedale Vecchio –

(2° Premio) Barzan Andrea, Ciccarelli Aurora, Tranquilli Riccardo e Zardini Camilla Scuola: Liceo “G. “G. Leopardi-E. Majorana” 3Ds Titolo: Lacerto del Palazzo Crescendolo-Milani –

(3° Premio) Bianchini Simone, Xhelili Gessica Scuola: Liceo “G. Leopardi – E. Majorana” 3Es Titolo: Corso V. Emanuele II –

(4° Premio) Colussi Lucrezia Scuola: Liceo “G. Leopardi – E. Majorana” 1Cs Titolo: Corso V. Emanuele