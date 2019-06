Rotary Pn, serata Caminetto. Presentata iniziativa Polio

PORDENONE – Il Rotary Club Pordenone, nella serata Caminetto tenutasi al Ristorante da Regina di Polcenigo, ha presentato ai soci la Rotary Foundation ed i suoi service nel mondo ed in particolare la “End Polio Now” , iniziativa nata nel 1979 per eradicare la malattia della Polio in tutto il mondo attraverso la raccolta di fondi.

Ad oggi, grazie all’enorme lavoro svolto da tutti i club del mondo, il poliovirus selvaggio risulta essere presente in soli 2 Paesi del mondo e molto vicino alla definitiva eradicazione.

Relatore della serata il socio e amico Roberto Gasparini, presidente della Sottocommisione Sovvenzioni del Distretto 2060 e della commissione R. Fondation di Pordenone.