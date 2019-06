Rotary Pn, serata intensa con il giornalista Scopelliti

PORDENONE – Intensa ed emozionante serata Al Rotary Club Pordenone con il giornalista e scrittore Letterio Scopelliti.

Ha lavorato per diverse testate giornalistiche italiane, radio, riviste, televisioni e per oltre vent’anni al quotidiano Il Gazzettino

E’ stato inviato in Europa, America, Australia, Russia.

Ai soci del club ha raccontato la sua esperienza come inviato durante il conflitto nei Balcani sottolineando che l’indifferenza e’ un crimine di guerra e che il silenzio e’ il peggior nemico della pace.

Il 21 aprile del 2015 ha ricevuto il “Paul Harris Fellow”, la più alta onorificenza del Rotary International