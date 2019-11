Rotary Pn, visitata mostra Rinascimento Pordenone

PORDENONE – Il Rotary Club Pordenone, giovedì 31 ottobre, ha visitato la mostra “Il Rinascimento di Pordenone” presso la Galleria d’Arte Moderna di Pordenone.

La città rende omaggio all’artista che ha reso celebre il suo nome nel mondo. I capolavori esposti, mai riuniti prima, sono di Giovanni Antonio de’ Sacchis detto il Pordenone, Giorgione, Tiziano, Lotto, Correggio, Bassano, Tintoretto.

La mostra è a cura di Caterina Furlan, che ha guidato in via eccezionale i soci del club durante la visita, e di Vittorio Sgarbi. Presente anche l’assessore alla Cultura di Pordenone, Pietro Tropeano. Il Rotary Club Pordenone, in collaborazione con gli altri club del territorio, ha contribuito alla realizzazione della mostra virtuale “Pordenone Experience”, percorso multimediale che mette a disposizione del pubblico le opere inamovibili dell’artista in un’esposizione che si terrà a Palazzo Bertoia a partire da dicembre 2019.