Rugby, il Memorial Santin il 30 novembre

PORDENONE – Il 30 novembre presso i campi del PORDENONE RUGBY di via Mantegna avrà luogo il Memorial Santin, il torneo degli old giunto alla sua terza edizione organizzato in ricordo del mecenate che per primo ha creduto nel progetto di Paolo Quirini di portare il rugby a Pordenone.

Al Torneo old a quattro squadre, tutte della regione, parteciperanno oltre alle “vecchie” civette, le squadre degli Urogalli, Pagnacco e Hungrybear. Ad arbitrare le partite anche quest’anno l’inossidabile Giorgio Busicchio già seconda linea del Pordenone rugby.

Il programma della manifestazione:

Ritrovo atleti ore 14:45

Inizio partite ore 16:00

Premiazioni ore 19:00

Terzo tempo 19:30

Era la fine degli anni ’70 quando il geometra Giovanni Santin decise di dare in uso gratuito un campo per gli allenamenti che si trovava sul retro dell’hotel Santin e i sotterranei dell’hotel stesso come spogliatoi, un supporto importante ad un gruppo che stava nascendo.

Un plauso va alla famiglia Santin Che continua a dare il supporto al club cittadino come fece il loro lungimirante padre oltre 40 anni fa.

Un ringraziamento particolare va all’ assessore allo sport del Comune di Pordenone Walter De Bortoli e a tutti gli sponsor che anche quest’anno hanno supportato l’iniziativa.