Rugby, Pellegrini (Polcenigo) sprona i suoi alla vigilia del match con lo Jesolo per il vertice della C2

POLCENIGO – Chi ben comincia è a metà dell’opera, recita un vecchio adagio. Ebbene il primo scorcio di campionato è stato decisamente lusinghiero per il Pedemontana Livenza Polcenigo: 3 vittorie su 3 (due con il punto di bonus), che hanno confortato le previsioni di chi già alla vigilia dava la squadra pedemontana come la favorita numero uno del girone di serie C2 gestito dal comitato Fvg. La squadra di coach Cesco Dotto ha già colmato il gap determinato dai 4 punti di penalità con i quali è partita (per non aver schierato le formazioni giovanili richiese nella passata stagione) ed è nei quartieri alti della classifica proprio a ridosso della capolista Jesolo. Il presidente dei “Lupi”, Carlo Pellegrini esorta però alla prudenza: “A onor del vero finora abbiamo avuto un calendario favorevole. Anche il Pasian di Prato (battuto a domicilio nel terzo turno 27 a 12 ndr ) siè di molto ringiovanito e non è più la squadra temibile dell’anno scorso. Sile e Gemona avevano problemi di organico e si sapeva”. Domenica 17 novembre Polcenigo ha osservato il turno di riposo previsto dal calendario, essendo il girone formato da un numero di squadre dispari.

“Un test interessante – continua Pellegrini – sarà quello di domenica prossima, quando ospiteremo proprio lo Jesolo (ore 14.30, campo “Don Santin ndr)”. Lì potremo davvero capire se siamo maturi per il salto di categoria. Una squadra che vuole vincere il campionato sul proprio terreno non deve fare sconti a nessuno”. Jesolo è attualmente primo a 12 punti, i “Lupi” seguono a quota 10.

Nel frattempo il tecnico Cesco Dotto (nella foto a destra) e il suo vice Moreno Munarin si sfregano le mani: in passato difficilmente potevano disporre di 25-30 giocatori ad allenamento per poter impostare un lavoro di qualità. “Anche i ragazzi nuovi, quelli provenienti da Montereale – conclude Pellegrini – hanno metabolizzato il sistema di gioco di Dotto e si sono ormai abituati alla sua poca… diplomazia. Aspettiamo fiduciosi il test match con lo Jesolo”.