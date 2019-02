Sagra San Valentino, si parte con Raduno Fiat 500

PORDENONE – Tradizione storica in città (si svolge da oltre trent’anni), la sagra di San Valentino, anche detta “La sagra de le naranse”, è in programma dal 10 al 17 febbraio.

Si comincia il 10 con il 24° raduno FIAT 500 “Città di Pordenone”, con un percorso che si snoda tra i comuni di Pordenone, Cordenons, San Quirino, Vivaro, Maniago, con sosta al Museo delle Abarth di Campagna e il pranzo in un ristorante del centro di Maniago.

Sempre nella stessa giornata è prevista, come consuetudine, la distribuzione delle arance di Sicilia. “Il 14 febbraio, alle 17.30, – commenta Franco Toffolo, presidente dell’Associazione “Comunità San Valentino”, – avrà luogo, nella chiesetta di San Valentino. la diciannovesima edizione del premio San Valentino “Insieme per il Prossimo”, un riconoscimento a coppie di coniugi che si sono particolarmente distinte nell’ambito del volontariato sociale, alla presenza del Vescovo di Concordia-Pordenone, mons. Giuseppe Pellegrini, e di autorità locali”.

Il programma proseguirà sabato 16 con la tradizionale illuminazione “alla veneziana” nei dintorni della chiesetta dedicata al Santo. La giornata clou, secondo una consolidata tradizione, sarà domenica 17 febbraio e sarà contraddistinta anche dalla chiusura alla viabilità delle vie centrali del quartiere, e dalle bancarelle di artigianato locale, specialità gastronomiche e hobbistica, oltre alle immancabili “naranse”: si partirà al mattino, alle 9, con la 34° “Marcia dell’amore” di 6 e 10 km. Quest’anno, il ricavato sarà devoluto al progetto “La casa del Dragone” – Le Donne in Rosa presso il lago della Burida”.

Alle 9, sarà celebrata la messa nella chiesetta di San Valentino, che rimarrà aperta ai visitatori per tutta la giornata. Alle 10 seguirà l’apertura ufficiale del Mercatino; alle 11 è prevista la cerimonia di premiazione dei partecipanti alla marcia.

Si prosegue con un pomeriggio musicale di sicuro interesse con “La strana società”, autori del celebre brano Pop Corn (negli anni Settanta vendette milioni di copie) e gruppo di cui fece parte anche Umberto Tozzi, gli Alabama, band Country Rock Live (il pordenonese Claudio Venier), la Music show band e le majorettes di Prata di Pordenone. Gran finale con l’estrazione della Lotteria di San Valentino, con il primo premio di un buono acquisto di 5mila euro al “Centro Commerciale Meduna”. Per informazioni : Carlo cell. 340 8909794 – Renato cell. 335 8433591.

Intanto, domenica 10 febbraio, 24° raduno Fiat 500 – Città di Pordenone, per consentirne lo svolgimento il Comando di Polizia locale ha emesso un’ordinanza con cui dalle ore 7.30 alle 10.30 stabilisce il divieto di sosta e di circolazione sul piazzale dei Mutilati.

La circolazione sarà interdetta anche in via San Valentino tra l’intersezione di via Colonna/via Rive Fontane all’intersezione via Fonda/via Monte Rest, e in via provvisoria dalle 7.30 alle 10.30 sarà istituito il senso unico di marcia in via Rive Fontane nel tratto compreso tra via Mameli e via Fonda per i veicoli provenienti da via Mameli con divieto di accesso per i veicoli provenienti da via Fonda.

In deroga alle disposizioni vigenti in materia di ZTL sarà autorizzato il transito dei partecipanti alla manifestazione motoristica che potranno percorrere via San Valentino, via Fontane, via Molinari, piazzale duca d’Aosta, via Cavallotti, piazza XX Settembre, piazzetta Cavour, corso Vittorio Emanuele, piazza San Marco, via D Codafora, via Pola, riviera del Pordenone, via Revedole, via Damiano Chiesa, piazza Don Lozer, via gen. Cantore, via Carnaro, via Piave con il proseguimento verso il territorio del comune di Cordenons.