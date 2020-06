Salvezza cosa fatta! Il sogno neroverde puo’ continuare; Pordenone-Virtus Entella 2-0

TRIESTE – Il Ramarro rialza la testa dopo la pesante sconfitta di Trapani e contro la Virtus Entella porta a casa un meritato successo (2-0) che significa non solo salvezza ormai acquisita ma, considerato i risultati pervenuti dagli altri campi delle dirette concorrenti, continuare a sognare in grande.

I liguri soccombono sotto le reti al 7′ del st di Mazzocco preferito all’ultimo a Misuraca che sfrutta al meglio un contropiede innescato da Gavazzi e al 46′ del st col difensore goleador Barison riprende e spinge in rete una magistrale punizione battuta da Tremolada che si era stampata all’incrocio.

Con questo successo i neroverdi salgono a quota 49 punti e scavalcano così il Frosinone al 5° posto in classifica portandosi a sole 3 lunghezze dal Crotone e il Cittadella secondi in classifica, posto che garantirebbe la promozione diretta in serie A.

Il prossimo turno, Venerdi ore 21.00, vede gli uomini di mister Tesser impegnati nella difficile trasferta di Perugia.

Il tabellino:

PORDENONE – VIRTUS ENTELLA 2-0

GOL: 7′ st Mazzocco, 46′ Barison

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Vogliacco, Barison, Bassoli, Gasbarro (25′ st De Agostini); Mazzocco (36′ st Pasa), Burrai, Pobega; Gavazzi (27′ st Tremolada); Ciurria, Candellone (36′ st Zammarini). A disp.: Bindi, Passador, Stefani, Chiaretti, Semenzato, Bocalon, Almici. All. Tesser.

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Borra; De Col, Chiosa, Pellizzer, Crialese (23′ st Sala); Mazzitelli, Paolucci, Settembrini (36′ st Toscano); Dezi (19′ Schenetti); G. De Luca (19′ st Morra), Mancosu (19′ st Rodriguez). A disp.: Paroni, Chajia, Currarino, Bruno, Adorjan, Andreis, Poli. All. Boscaglia.

ARBITRO: Rapuano di Rimini. Assistenti: Capone di Palermo e Ruggieri di Pescara. Quarto ufficiale: Marini di Trieste.

NOTE: ammoniti Pobega, Paolucci, Candellone, Settembrini, Dezi, De Agostini. Angoli 2-8. Recupero: pt 2′; st 5′.

P.G.