Sanzionati 9 macedoni per violazione decreto anti Coronavirus

PORDENONE – Polizia di Stato: intensificati i controlli finalizzati a riscontrare il rispetto delle misure disposte per contrastare la diffusione COVID-19.

La Sezione Polizia Stradale di Pordenone sanziona 9 cittadini macedoni per aver violato il divieto di ingresso sul territorio nazionale disposto dall’art. 4 comma 2 del “DPCM” del 7 agosto 2020.

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, l’incremento dei casi sul territorio nazionale e le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico, sono stati intensificati i controlli dei soggetti provenienti da paesi esteri, in particolare Kosovo, Montenegro, Serbia, Macedonia, Bosnia Erzegovina, Moldavia, Armenia, per i quali vige il divieto di ingresso nel territorio nazionale.

Nella mattinata di giovedì 13 agosto 2020, nel corso di mirati controlli, una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Pordenone, in servizio d’istituto in ambito autostradale, intimava l’alt ad un mezzo adibito al trasporto di persone che percorreva il tratto dell’autostrada A/28 nel comune di Porcia (PN) diretta verso Conegliano (TV).

La pattuglia della Polizia Stradale riusciva a far arrestare il veicolo di nazionalità bulgara e dal controllo dei nove occupanti, tutti risultavano di nazionalità macedone. da approfonditi accertamenti i nove macedoni erano entrati in Italia nella mattinata, provenienti da kumanovo in Macedonia per recarsi in Alto Adige per la raccolta di mele, il tutto in violazione al divieto di ingresso sul territorio nazionale disposto dall’art. 4 comma 2 del DPCM 7 agosto 2020.

Ultimati gli accertamenti venivano condotti presso gli uffici della Sezione Polizia Stradale di Pordenone per la contestazione del caso ai sensi dell’art. 4 del d.l. 19/2020 ed immediatamente allontanati dal territorio nazionale con l’intimazione di non farvi rientro sino alla cessazione del divieto.