Scuola IV Novembre, ripartono i lavori

PORDENONE – Riprenderanno a giorni i lavori di riqualificazione della scuola IV Novembre, che si erano interrotti per il fallimento della ditta esecutrice. A darne notizia è Alessandro Ciriani.

«Il Comune – spiega il sindaco – ha affrontato un percorso difficile. Il fallimento della ditta è stata una brutta tegola. Le norme italiane impongono un iter tortuosissimo e faticoso che ci ha fatto perdere parecchi mesi. E senza l’impegno massimo dei nostri uffici si sarebbe perso molto più tempo. Ora siamo riusciti a consegnare i lavori alla seconda impresa aggiudicatrice, un passaggio formale che permette di riprendere materialmente i lavori stessi tra qualche giorno».

L’investimento sulla scuola del quartiere Sacro Cuore è di ben 2,2 milioni. «Alla riqualificazione sismica di 1,3 milioni – illustra Ciriani – abbiamo aggiunto 900 mila euro per dare a alunni e docenti una scuola di fatto nuova, accogliente e all’avanguardia».

Riguardo la riapertura della scuola (ora gli alunni sono stati trasferiti altrove) il sindaco ricorda che «avevamo promesso di terminare i lavori a settembre 2020 in corrispondenza del nuovo anno scolastico. Non ci aspettavamo però questo inciampo del fallimento. Cercheremo di recuperare il tempo perduto, se non ce la facessimo lo slittamento sarà di uno o due mesi. La nuova ditta, in ogni caso, ce la metterà tutta».

Intanto proseguono i lavori alla scuola Gabelli. Anche qui si sta operando per la sicurezza sismica. A differenza della IV Novembre, però, le operazione non comportano il trasloco delle attività didattiche. Che, in ogni caso, sono come noto sospese in tutta Italia per l’emergenza coronavirus.