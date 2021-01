“Scuola polmone”, al via i lavori preliminari

PORDENONE – Sono partiti i lavori preliminari per realizzare la cosiddetta «scuola polmone», adiacente al liceo Grigoletti. Il nuovo edificio scolastico servirà a ospitare gli studenti delle altre scuole che saranno sottoposte ai lavori di manutenzione. La struttura sorgerà al termine del tragitto del nuovo cavalcavia ciclopedonale che collega l’istituto Flora e, appunto il Grigoletti, connettendo le due sponde della Pontebbana.

Il fabbricato, che vale 8 milioni, rientra nel piano di sistemazione delle scuole superiori di Pordenone presentato nei giorni scorsi da Regione e Comune. Il piano si articola in lavori per complessivi 26 milioni nel triennio 2021-2023 tra cui, appunto, la nuova scuola d’appoggio. «Il suo scopo – spiega in dettaglio il sindaco Alessandro Ciriani – è dare spazi agli studenti delle scuole che saranno oggetto di lavori e le cui aule, o almeno una parte di esse, non potranno di conseguenza essere utilizzate. Parliamo dunque di un’opera estremamente importante perchè eviterà i problemi che si ripresentano ogni volta in questi casi, con gli alunni sistemati in modo provvisorio e disagevole.

Peraltro questa operazione – aggiunge Ciriani – si accompagna al forte impegno del Comune per l’edilizia scolastica di propria competenza (asili, elementari e medie) su cui abbiamo investito e stiamo investendo cifre ingenti, colmando gap decennali di mancate manutenzioni e sistemazioni». Proprio in merito ai lavori ordinati dal Comune, si sta ultimando la tinteggiatura alla scuola De Amicis di Borgomeduna e del parcheggio al servizio della scuola di via Vesalio, a San Gregorio.