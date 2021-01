Scuole comunali, manutenzioni per 175 mila euro

PORDENONE – Proseguono le manutenzioni delle scuole di competenza comunale, cioè asili, elementari e medie. Solo in questo ultimo periodo, tra fine 2020 e inizio 2021, i lavori terminati e in corso ammontano a circa 125 mila euro.

Le manutenzioni ordinarie, eseguite dal personale del Comune o da ditte incaricate, hanno interessato tutti gli istituti in capo al Municipio, tra impianti e fognature, serramenti e tappezzerie, coperture e aree esterne. I lavori sono stati disposti dal sindaco Alessandro Ciriani e dall’assessore ai lavori pubblici Walter De Bortoli.

Tra gli interventi c’è il risanamento delle pareti delle scuole De Amicis e Lombardo Radice (qui sono stati sistemati anche i soffitti danneggiati dalle infiltrazioni), le manutenzioni del tetto della Da Vinci e dei giochi degli asili nido di via Auronzo e Via Cantore. Alla De Amicis, inoltre, è stata completamente rinnovata la centrale termica, un investimento che da solo vale 50 mila euro.

Alle scuole d’infanzia di via Fiamme Gialle e Cappuccini si sono svolte le opere per installare l’impianto di chiamata, mentre alle scuole Rosmini e Drusin sono in partenza i lavori per installare l’illuminazione esterna. Alle scuole Gabelli prosegue a gran ritmo la sistemazione infrastrutturale e sismica e, secondo le previsioni dei tecnici comunali, tra circa un mese questi fondamentali lavori di messa in sicurezza dovrebbero essere conclusi.

«E’ solo una piccola parte dell’enorme mole di investimenti che abbiamo messo in campo per la scuola, recuperando via via decenni di mancate manutenzioni – rimarcano Ciriani e De Bortoli – l’impegno per il mondo scolastico, dalle manutenzioni dei fabbricati all’offerta formativa, è forte. Rispetto al passato abbiamo stanziato 1,4 milioni in più ogni anno per garantire edifici più salubri, sicuri e accoglienti».