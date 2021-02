Scuole, pronta la “palestrina” della Lozer

PORDENONE – E’ stata installata la «palestrina» della scuola Lozer. Si tratta di un prefabbricato posizionato tra la Lozer stessa e la Beato Odorico che gli studenti potranno utilizzare in via provvisoria quando comincerà la demolizione della vecchia palestra per fare spazio alla nuova.

Come noto, infatti, il Comune ha recuperato i fondi necessari (circa 10 milioni) per costruire la nuova Lozer, palestra compresa, i cui lavori dovrebbero partire quest’estate. Una volta realizzata la palestra omologata Coni, l’orientamento è mantenere comunque il prefabbricato di 21,8 per 8 metri, in modo che la scuola possa avere un impianto sportivo principale e uno secondario, di ripiego. Nei prossimi giorni la palestrina verrà ufficialmente inaugurata.

E a marzo verrà inaugurata anche la «nuova» Gabelli. Nuova perché l’edificio è stato sottoposto a lavori non visibili ma importantissimi di adeguamento e tenuta sismica, eseguiti nelle fondamenta e nel sottotetto. Interventi estremamente complicati su un edificio storico e fragile che è stato consolidato per poter resistere al terremoto.

«Mettere in sicurezza le scuole e renderle confortevoli – commentano Ciriani e De Bortoli – deve essere un imperativo delle amministrazioni comunali. Quando siamo arrivati abbiamo trovato un patrimonio comunale che aveva assoluto bisogno di sistemazioni e ristrutturazioni. Le manutenzioni non venivano effettuate da troppo tempo nelle scuole così come negli impianti sportivi e negli altri edifici pubblici. Sulla scuola, in particolare, abbiamo investito una media di 4 milioni in più ogni anno rispetto al passato, dirottando le risorse sull’edilizia, sull’offerta formativa e sulle dotazioni di tecnologie e strumenti in linea con la didattica di oggi».

Tra gli interventi più recenti c’è il restyling della scuola De Amicis di Borgomeduna, la cui ritinteggiatura si sta completando in questi giorni. E’ stata ridipinta all’esterno con un piacevole effetto estetico. Sistemati anche serramenti e intonaci degradati. Previsto anche un secondo lotto di lavori per la palestra.