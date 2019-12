Sei biciclette in vetrina per ricordare Demetrio Moras

PORDENONE – La quarta edizione del premio “DEMETRIO MORAS” dedicato all’innovazione nella bicicletta nelle sue più disparate declinazioni e originalità è stata presentata nella sala consiliare del comune di Pordenone.

E’ un’iniziativa importante per ricordare Demetrio Moras, – ha esordito il sindaco Ale4ssandro Ciriani – un cittadino esemplare che ha saputo creare la Pordenone pedala, divenuta evento identitario non solo di Pordenone ma anche del territorio. L’istituzione del premio rivolto agli studenti – ha aggiunto – è altrettanto significativa poiché consente loro di esprime creatività e idee innovative.

In apertura l’iniziativa è stata illustrata dal presidente della Pn Pedala Luigi Tomadini che oltre ad evidenziare la figura di Demetrio Moras ha posto l’attenzione sul valore del premio che riesce a solidificare la partecipazione di istituzioni pubbliche, istituti bancari, associazioni e mondo scolastico. Ed infatti la preside dell’Istituto di design “Bruno Carniello” di Brugnera Simonetta Polmonari, che ha partecipato al concorso, ha accolto l’invito ricordando che la loro adesione nasce dall’idea di voler ripercorrere la propria infanzia e le prime esperienze giocose dei bambini dando modo agli studenti di raccogliere suggestioni e trasformarle con creatività in progetti.

Sono state realizzate sei mini biciclette esposte in altrettante attività economiche/commerciali della città poiché si è voluto “ calare il premio nella città”. Da Zampolli si trova il progetto First Bike personalizzato con un telaio slanciato e aggressivo, le sagome Vale e Bianchi sono esposte alla FriulOvest Banca e rappresentano rispettivamente il richiamo a un mito della moto e a un noto marchio storico, la Bottega ospita la bicicletta Vacanze romane ispirata alla Vespa, da For you c’è il modello Pinguino che si riflette nel simpatico animale, mentre l’umore giornaliero si connette con il prototipo Learning to esposto da Queen’s.

Senza pedali, per affinare il senso di equilibrio nei bambini fino ai 3 anni sono, state realizzate usando strumenti manuali e macchine da falegnameria, in diversi materiali; multistrati di pioppo, legno di faggio, massello di bambù, multistrati di betulla con finiture in smalti coprenti atossici conformi alle norme per i giocattoli.

Alla presentazione sono intervenuti il presidente della Friul Ovest Banca Lino Mian che ha lanciato l’idea di una collaborazione con la BCC che sostiene la Pordenone Pedala per far crescere ulteriormente il territorio, il sindaco di Cordenons Andrea Delle Vedove che ha sottolineato il risvolto sociale delle manifestazioni e l’assessore allo sport Walter De Bortoli che ha ricordato come sia sempre presente il “seme” di Demetrio.

Nel corso della presentazione inoltre si è deciso di indire un’asta di beneficienza per l’assegnazione delle mini biciclette.