Serie B: Pordenone-Reggina 2-2 il risultato finale

LIGNANO – Pordenone-Reggina, seconda gara ufficiale dei Ramarri allo stadio Teghil di Lignano, valida per la quinta giornata del campionato di Serie B 2020/21 termina con un pareggio stretto ai Ramarri 2-2.

Pordenone reduce dalla sconfitta del turno infrasettimanale di martedi sera al Tombolato contro il Cittadella (2-0) e chiamato alla pronta riscossa contro gli ambiziosi calabresi di mister Toscano sesti in classifica con 6 punti, frutto dei pareggi a Salerno (1-1), a Chiavari con la Virtus Entella (1-1) e al Granillo con il Cosenza (0-0) e del successo davanti al pubblico amico con il Pescara (3-1).

Fra i disponibili per la sfida con gli amaranto torna anche l’ex stabiese Mallamo mentre gli ospiti rinunciano all’ultimo minuto alla loro stella Menez con la Reggina che non comunica i motivi della mancata convocazione.

Al vantaggio calabrese al 13′ pt di Liotti risponde al 4′ st Diaw, al quarto centro stagionale e capocannoniere del torneo, e 25′ st Ciurria. Ma 45′ st è Folorunsho con un tiro dalla distanza deviato da Bassoli che spiazza Perisan a negare ai ramarri la prima vittoria in stagione.

Pordenone – Reggina 2-2

GOL: pt 13′ Liotti, st 4′ Diaw, st 25′ Ciurria, st 45′ Folorunsho

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Vogliacco, Barison, Bassoli, Falasco; Magnino (23′ st Misuraca), Calò, Scavone (1′ st Butić); Zammarini; Ciurria (41′ st Mallamo), Diaw. A disp. Bindi, Berra, Stefani, Musiolik, Pasa, Camporese, Charzanowski, Rossetti: All. Tesser.

REGGINA (3-4-1-2): Guarna; Loiacono (38′ st Situm), Cionek, Delprato; Rolando, Crisetig, Bianchi (13′ st Folorunsho), Liotti (13′ st Di Chiara); Bellomo (32′ st Mastour); Denis (13′ st Vasic), Lafferty. A disp. Farroni, Stavropoulos, Rossi, De Rose, Gasparetto, Peli, Faty. All. Toscano.

ARBITRO: Abbattista di Molfetta. Assistenti Baccini di Conegliano e Moro di Schio. Quarto ufficiale: Paterna di Teramo.

NOTE: ammoniti Bellomo, Rolando, Cionek, Misuraca, Di Chiara. Angoli 8-2. Recupero: pt 0′; st 4′. Spettatori 600, incasso 8.333 euro.

Primo tempo:

1′ squadre in campo, partiti.

3′ subito Pordenone avanti con Ciurria che crossa al centro dalla sinistra e Guarna salva in corner

8′ ancora pericoloso Ciurria e questa volta sul versante destro, crossa al centro pr il ben piazzato Scavone ma Gsventa Guarna

10′ prima azione offensiva amaranto con Bellomo dalla distanza ma Perisan è attento

13′ Liotti in gol per gli ospiti che sfuggito a Vogliacco insacca col mancino alla destra di Perisan. Reggina in vantaggio

36′ affondo di Diaw sulla destra che prova a sfondare nella difesa amaranto e trova in ultimo Cionek a sventare in corner

41′ primo ammonito del match è Bellomo reo di un fallo su Calo’

42′ tiro dalla distanza di Vogliacco e Reggina che si salva ancora in corner. Corner battuto da calo’ che semina panico nell’area amaranto

45′ occasionissima Reggina con Bianchi che sfiora angolino alla sinistra di Perisan

E’ l’ultima azione del primo tempo squadre negli spogliatoi con la Reggina in vantaggio grazie alla rete al 13′ di Liotti.

Secondo tempo:

1′ corre ai ripari mister Tesser e presenta subito in campo Butic al posto di Scavone. Partiti

3′ azione manovrata dei Ramarri che portano alla finalizzazione Ciurria ma para Guarna

4′ Diawwwwwww. Gol Pordenone. Il bomber al 4° centro stagionale punta e sfonda la difesa amaranto e insacca di forza alle spalle di Guarna

12′ tutto un altro Pordenone in questa ripresa che affonda in piu’ occasioni creando non pochi problemi alla difesa della Reggina prima con Magnino e nell’azione successiva con Calo’

25′ VANTAGGIO NEROVERDE!!! Gol fantascientifico di Ciurria, che trova l’incrocio da fuori area. Pordenone – Reggina 2-1!!!

34′ cross di Ciurria, testa di Diaw: palla sul fondo.

41′ cambio nel Pordenone: esce Ciurria ed entra Mallamo.

45′ pareggia la Reggina con un tiro di Folorunsho, deviato. Pordenone – Reggina 2-2.

45′ quattro minuti di recupero.

Finisce 2-2 il match con la Reggina. Un tempo per parte con la Reggina meglio nel primo tempo e un Pordenone trasformato nella ripresa dove ha ribaltato il risultato e poi ripreso solo nel finale.

P.G.