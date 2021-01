Settore mobile piange la scomparsa di Giuliana Pazzaglia

PORDENONE – Il settore arredo legno piange la scomparsa di una figura di spicco. Il Covid 19 e le sue complicanze si è portata via Giuliana Pazzaglia, 71 anni, molto conosciuta nel settore del mobile.

Originaria di Venezia, trasferita a Pordenone negli anni 80 con il marito Umberto Pazzaglia e i due figli Christian ed Alessandro, ha avviato due imprese nel settore del mobile.

Negli ultimi 20 anni è stata riferimento per l’area del Friuli Venezia Giulia e in particolare per la provincia di Pordenone della Ditta Frati Spa e Mkt Gmbh e Neodecortech Spa, tutti la ricordano per la sua disponibilità e per la sua dedizione al lavoro che affrontava con passione ogni giorno.

I Funerali si terranno il 22 Gennaio nella Chiesa del San Giorgio alle ore 10.30 a Pordenone.